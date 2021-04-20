Avrupa Birliği Merkezi’nden “Irkçılık ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele” Konulu Webinar

Avrupa Birliği Merkezi, Avrupa Birliği (AB) Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı’nın ve ırkçılığa karşı çalışmaların tartışılacağı çevrim içi seminer düzenliyor.

“Irkçılık ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele” konulu web semineri (webinar), yarın saat 11.30-12.30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek.

Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Fezile Osum’un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğe, Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği Vatandaşlar, Eşitlik, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Birimi’nden Thibault Balthazar ana konuşmacı olarak katılacak. Etkinlikte, Fezile Osum da bir konuşma yapacak.

Etkinlik, İngilizce ve Türkçe dillerinde olacak ve eş zamanlı çeviri yapılacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin https://bit.ly/3te1DMV linkinden kayıt formunu doldurmaları gerekiyor.

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20/04/2021 14:27