Avrupa Birliği, Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı
27/02/2022
Avrupa Birliği, Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak.
- Avrupa Birliği, Rusya’nın medya kanallarını (Sputnik, Russian Today) yasaklayacak
- Kremlin'in medya araçlarının yayın yapmasını yasaklıyoruz.
- Belarus'a ek yaptırımlar uyguladık ve ihracatını yasaklayacak önlemler aldık
- Putin'in iş birlikçisi Lukaşenko'ya da yaptırım uygulayacağız.
- Rusya Merkez Bankası'nı swiftten çıkaracak, Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hepimize umut oldu.
- Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız.