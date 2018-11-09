Avrupa Birliği Vatikan'dan Vergi İstedi

Kararın uygulanması halinde Vatikan ticari amaçla kullanılan gayrimenkulleri için İtalya'ya 5 milyar Euro'ya varan vergi ödemesi yapmak zorunda kalacak

AB Genel Mahkemesi, 2012 Avrupa Komisyonu ve 2016 Genel Mahkeme'nin lehte kararlarını iptal ederek Vatikan'ın otel, klinik ve özel okul gibi ticari faaliyetlerin yürütüldüğü taşınmazlarının vergi ödemesini hükmetti.

Avrupa Komisyonu ve Genel Mahkeme, 2012 ve 2016 kararlarında, İtalya'nın Vatikan'a ait ticari gayrimenkullerden vergi veri tabanı ve kayıt eksiklikleri nedeniyle 2006-2011 yılları arasında vergi tahsil edememesini mazur görmüştü.

İtalya Belediyeleri Ulusal Birliği (ANCI), ülke çapındaki gayrimenkullerin yaklaşık yüzde 20'sine sahip olduğu tahmin edilen Vatikan'ın ödemesi gereken vergiyi 4-5 milyar Euro olarak tahmin ediyor.

"VERGİ ALINABİLMESİ İÇİN YASA ÇIKMASI LAZIM"

ANCI yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre belediyelerin Vatikan'a ait ticari yapılardan vergi tahsil edebilmesi için İtalyan hükümetinin yeni bir yasa çıkarması gerekiyor.

ANCI yetkilileri, vergiden muaf olan Vatikan'ın hangi gayrimenkullerinin ne amaçla kullanıldığının belirlenmesinin gerektiğine ve ticari olduğu tespit edilenlerden ne şekilde vergi alınacağının çerçevesini çizecek bir yasa eksikliğine işaret ediyor

VATİKAN: "TİCARİ FAALİYETLER İÇİN VERGİ ALINMASI DOĞRU ANCAK HİZMETLER ZARAR GÖRMEMELİ"

Konu hakkıdan açıklamada bulunan İtalya Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri StefanoRusso "Eğer otel gibi ticari bir işletme söz konusuysa tabii ki herkesin yaptığı gibi vergi ödenmeli" yorumunda bulundu.

Monsenyör Russo, AB Genel Mahkemesi kararının 2006-2011 yılları arasını kapsadığını vurgulayarak "Bahsi geçen olası işletmelerin sayısı çok fazla. Yardım, sağlık, kültür ve eğitim alanlarındaki aktiviteler sadece Katolik Kilisesi'ni ilgilendirmiyor. Kilisenin dahil olduğu sosyal projeler bu kararda da tanınıyor."dedi.

İtalya'da 2012 yılında yürürlüğe giren emlak vergisi kanunu, ticari olmayan işletmeleri vergiden muaf tutuyor. Vatikan'a ait konut ve binalar da dini amaçla kullanıldığı öngörülerek vergi muafiyeti kapsamına giriyor.