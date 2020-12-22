Avrupa Birliği’nde ‘İngiltere’ alarmı

İngiltere’nin corona virüsünün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki endişe giderek artıyor.

Söz konusu açıklamanın ardından AB ülkeleri, İngiltere’ye seyahatleri durdurma kararı almıştı. AB tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 üye ülkeye bir sonraki duyuruya kadar İngiltere’ye “zorunlu olmayan” tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders ise yasak kapsamında yaşanabilecek mağduriyetlere değinerek, “Sınırsız seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir” ifadelerini kullandı.

Kamyon sürücüleri de dahil olmak üzere AB içindeki nakliye personelinin, seyahat yasağından muaf tutulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ülkelerine veya ikamet adreslerinin bulundukları yere dönenlerin de Covid-19 testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin serbest olması gerektiğini aktarıldı. (İHA)

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22/12/2020 17:35