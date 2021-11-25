Avrupa Birliği’nden aşı sertifikası açıklaması

Reuters'ın bir Avrupa Birliği Komisyonu üyesine dayandırdığı haberine göre, corona virüs aşı sertifikalarının tam aşılanmadan sonra 9 ay geçerli olmasının tavsiye edildiği belirtildi.

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25/11/2021

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Avrupa Birliği’nden aşı sertifikası açıklaması

Reuters'ın bir Avrupa Birliği Komisyonu üyesine dayandırdığı haberine göre, corona virüse karşı iki doz aşı olanlara verilen sertifikaların 9 ay sonra geçerliliğini yitirmesinin tavsiye edildiği açıklandı. 

Kararın, sertifikaların geçerliliğinin sekiz mi yoksa dokuz ay mı sürmesi gerektiği konusunda uzun bir tartışmanın ardından alındığı belirtildi. 

Kaynak, destekleyici aşı yaptıran kişilerin sertifikalarının geçerlilik süresinin otomatik olarak uzatılacağını söyledi.

25/11/2021 13:34
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TAGS: Avrupa Birliği, aşı sertifikası, kktc
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