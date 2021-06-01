Avrupa Birliği'nden dijital cüzdan hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), üye devletlerin vatandaşlarının çevrim içi olarak kamu ve özel hizmetlere güvenli erişimlerinin sağlanmasına yönelik taleplerin ardından dijital cüzdan planının ayrıntılarını açıklayacak.

Financial Times'ın konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, çarşamba günü açıklanacak plana göre, dijital cüzdan, ödeme ayrıntılarını ve şifreleri güvenli bir şekilde saklayacak.

TEK KİMLİKLE BİRDEN ÇOK HİZMET

27 ülkenin tümünden vatandaşların yerel hükümetlerin internet sitelerinde oturum açmalarına veya tanınan tek bir kimlik kullanarak fatura ödemeleri gibi işlemlere olanak tanınacak.

Diğer yöntemlerin yanı sıra parmak izi veya retina taraması yoluyla da erişilebilen AB çapında kullanılacak uygulama, kullanıcıların ehliyet gibi resmi belgeleri saklayabilecekleri bir kasa görevi de görecek.

"EKSTRA GÜVENLİ DİJİTAL EKOSİSTEM"

Dijital cüzdanı kullanmanın zorunlu olmadığı, ancak kaydolmayı seçen vatandaşların "ekstra güvenli bir dijital ekosistemden ve koronavirüs salgını sonrası yaşam için ideal olan daha fazla esneklikten yararlanacağı" kaydedildi.

AB yetkilileri, vatandaşlarını korumak için, kullanıcı verilerine erişen şirketlerin bu verileri yeni ürün pazarlamak gibi ticari faaliyet için kullanmasını engelleyen yapısal düzenleme yapacak.

DİJİTAL CÜZDAN HAZIRLIĞI

Brüksel, yaklaşık bir yıl içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen dijital cüzdanın kullanıma sunulması için teknik standartlar hakkında üye ülkelerle görüşmeleri sürdürüyor.

Örneğin, araba kiralayan bir kişi, dijital cüzdanını kullanarak kimliğini doğrulayacak. Elektronik anahtar verecek bir uygulama aracılığıyla bu işlemi uzaktan yapabilecek. Böylece havaalanında sıra beklemeden aracını hemen alabilecek.

"İNSANLARI ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA KORUYACAK"

Planla ilgili bir kişi, "Dijital cüzdan basit, güvenli olacak ve insanları çevrim içi ortamda koruyacak. Google ve diğerleri ne paylaştığınıza dair karar vermenize olanak tanımazken, insanlar ne kadar bilgi paylaşacaklarına karar verme gücüne de sahip olacaklar." ifadesini kullandı.

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01/06/2021 15:11