Avrupa Birliği'nden, Rus tuvalet kağıdını yasaklama planı

Tıraş ürünleri, sabun, diş ipi ve deodorant da Avrupa Birliği'nde (AB) önerilen ithalat yasağı listesinde yer alıyor.

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29/09/2022

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Avrupa Birliği'nden, Rus tuvalet kağıdını yasaklama planı

Tıraş ürünleri, sabun, diş ipi ve deodorant da Avrupa Birliği'nde (AB) önerilen ithalat yasağı listesinde yer alıyor.

Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle Moskova'yı ticaret gelirinden mahrum etmek isteyen AB, sabun ve tıraş ihtiyacından tuvalet kağıdı ve deodoranta kadar Rus yapımı hijyen ürünlerinin ithalatını yasaklamayı önerdi.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklanan sekizinci Rus karşıtı yaptırım dalgası, birkaç çelik ürününün ithalatını da yasaklayacak ve Rus petrolüne bir fiyat sınırı koymaya çalışacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de yaptığı açıklamada , "Ukrayna'daki sahte referandumları ve herhangi bir ilhakı kabul etmiyoruz ve Kremlin'e bu gerginliğin daha da artmasını ödemeye kararlıyız" dedi .

Leyen'e göre, önerilen yaptırım paketinin Rusya'yı "ek 7 milyar euro gelirden" mahrum etmesi bekleniyor.

29/09/2022 08:48
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TAGS: ab, rus, tuvalet kağıdı
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