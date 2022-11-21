Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 432,8 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 14.408 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 7.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalışla 6.632 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.120 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 24.531 puanda seyrediyor.

Bugün düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1,0270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını bildirdi.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara talep artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artıracağının öngörüldüğünü belirten analistler, Banka'nın şubat ayında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin de yeniden güçlendiğini dile getirdi.

Analistler, geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, enflasyonla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirttiğini anımsatarak, aralık toplantısında bankanın 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 34,5 artışla beklentilerin altında kaldı.

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21/11/2022 11:50