“Avrupa Diller Günü” Büyük Han’da düzenlenen etkinlikle kutlandı

Avrupa Birliği’nin dil zenginliğini sergilemek, çok dillilik ve dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla her yıl 26 Eylül’de kutladığı “Avrupa Diller Günü” dolayısıyla, bugün, Lefkoşa’da “Avrupa Diller Günü Fuarı” adlı bir etkinlik yapıldı.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, bugün, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Büyük Han’da düzenlendi.

Etkinlikte, konuşan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdür Vekili Virve Vimpari, Avrupa Birliği içerisinde, dil alanındaki çeşitliliğin daha fazla kültürlerarası anlayışa ulaşmak için bir araç olduğunu vurguladı.

Vimpari, AB'nin çok dillilik politikasının dil öğrenimini desteklerken, çok dilli bir ekonomiyi teşvik ettiğini ve vatandaşların AB mevzuatına erişimini sağladığını belirtti.

2001 yılından bu yana her yıl 26 Eylül Avrupa Diller Günü dolayısı ile Avrupa genelinde düzenlenen çeşitli aktiviteler ile dil alanındaki çeşitliliğe dikkat çekilmekte ve çok dillilik teşvik edilmekte.

Büyük Han’da yer alan etkinlikte, Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ve Goethe-Institut Kıbrıs dil öğrenme fırsatları ve kültürleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Etkinlikte ayrıca, çocukların, gençlerin ve ailelerin Avrupa kültürlerini ve dillerini keşfedebileceği eğlenceli aktivitelere yer verildi.

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24/09/2022 16:27