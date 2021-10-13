Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayı mücadelesi A, B, C, D, F ve I gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı.
13/10/2021
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki altı grupta 14 maç yapıldı.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Portekiz-Lüksemburg: 5-0
Sırbistan-Azerbaycan: 3-1
B Grubu:
İsveç-Yunanistan: 2-0
Kosova-Gürcistan: 1-2
C Grubu:
Bulgaristan-Kuzey İrlanda: 2-1
Litvanya-İsviçre: 0-4
D Grubu:
Kazakistan-Finlandiya: 0-2
Ukrayna-Bosna Hersek: 1-1
F Grubu:
Danimarka-Avusturya: 1-0
Faroe Adaları-İskoçya: 0-1
İsrail-Moldova: 2-1
I Grubu:
Arnavutluk-Polonya: 0-1
İngiltere-Macaristan: 1-1
San Marino-Andorra: 0-3