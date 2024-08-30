Avrupa Fair Play Hareketi'nden Türkiye'ye 4 ödül

Avrupa Fair Play Hareketi'nin (EFPM) düzenlediği 2024 Fair Play Ödülleri'nde Türkiye'ye 4 ödül verildi.

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30/08/2024

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Avrupa Fair Play Hareketi'nden Türkiye'ye 4 ödül

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre ödül töreni, EFPM'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), etik değerlerin ve sporda fair play ideallerinin teşviki için Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa himayesinde verilen Fair Play Vox Ödülü'ne layık görüldü.

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, etik değerlerin ve fair play ideallerinin korunması konusundaki fikirleri ve çabaları nedeniyle EFPM Fair Play Özel Ödülü'nü alırken, spiker Orhan Ayhan ile TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert, EFPM Şeref Diploması ödülüne hak kazandı.

30/08/2024 09:48
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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