Avrupa Günü Nedeniyle Selimiye Meydanı’nda Etkinlik Düzenlendi

Avrupa Günü nedeniyle Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda etkinlik düzenlendi; etkinlikte “çeşitlilik içinde birliğin önemi” vurgulandı.

10:00 - 13:00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte AB üyeleri ve AB tarafından desteklenen çeşitli, projelerle ilgili bilgiler verildi; canlı müzik performansları, folklor ve dans gösterileri sunuldu. Ayrıca çok sayıda yerel sivil toplum örgütü, KOBİ ve teknik destek projesi de AB tarafından finanse edilen projelerini sergiledi ve bilgi paylaşımında bulundu.

9 Mayıs 1950’de’de okunan Schuman Bildirgesinin okunuşunun yıldönümü Avrupa Günü olarak kutlanıyor. Bildiri Fransa ile Batı Almanya’nın kömür/çelik sanayilerinin birleşmesini öngörüyordu ve bu ortaklık daha sonra Avrupa Birliğine dönüştü.

Etkinliğin açılış konuşmaları, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapıldı.



BJORNSSON: “TOPLUMLAR ARASINDA DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Bjornsson konuşmasında, Avrupa Birliği’nin devam eden bir barış projesi olduğunu vurguladı ve “Tam da burada Kıbrıs’ta olduğu gibi” dedi.

Avrupa’da bu barış sürecinin somut fikirler ve girişimlerle köklendiğini kaydeden Bjornsson, Kıbrıs’ta yapmaya çalıştıklarının da aynı şey olduğunu belirtti. AB’de ortak bir tek pazar olduğunu ve aynı şeyi Kıbrıs’ta da yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Björnsson, AB’nin öğrenciler için Eresmus staj programı bulunduğunu, Kıbırs’ta da tamamen bunun aynısı olan bir burs programı bulunduğunu ve bugüne kadar 1400 “Kıbrıslı”nın gidip Avrupa’da eğitim almasını sağladığını ifade etti.

Kıbrıs’taki Kültürel Miras Programı ve iki toplumu bir birine bağlamak için gerçekleştirdikleri altyapı projelerinden bahseden Bjornsson, çözüm süreci açısından zor bir dönemden geçildiğini, ama yine de olumlu ortamların gelişmekte olduğunu kaydetti. Bjornsson yakın zamanda açılan sınır kapılarının toplumlar arasında daha çok etkileşim yarattığını gördüklerini ifade etti.

Toplumlar arasında daha fazla iş birliği için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getiren Bjornsson, Avrupa’da yürütülen ve Kıbrıs’a da getirtilmeye çalışılan projeler ve programlarla ilgili bilgiler verdi. Bjornsson dün LTB başkanı Mehmet Harmancıyla açılışını yaptıkları “Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog Projesi”nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.



HARMANCI: “BU ÜLKE BİZİM, BU ÜLKE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞALIM”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, “Bugün Lefkoşa cıvıl cıvıl… Çocuklar, gençler, büyükelçiler hep bir aradayız; tıpkı Avrupa Birliği’ndeki çeşitlilik gibi. İnsanların diniyle, diliyle, ırkıyla ayrılmadığı; ezan sesiyle çan sesinin bir biriyle kavga etmediği bir coğrafyada ve kavga etmeyeceği bir coğrafyaya uyanmak istiyoruz biz de” diye konuştu.

Kıbrıs’ta AB’nin birleşik ve federal bir Kıbrıs’ın yaratılması yönünde bir umut olması ve toplumların da buna inanarak siyasileri heyecanlandırması gerektiğini söyleyen Harmancı, toplumların olmadığı süreçlerin başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

Çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada yaşamasının önünde hiçbir engel olmadığını kaydeden Harmancı, “Paskalya da bizim ramazan da bizim; Rumca da Türkçe de İngilizce de bizim; bu ülke bizim; bu ülke için hep birlikte çalışalım” dedi.