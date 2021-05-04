Avrupa İlaç Ajansı, Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Sinovac koronavirüs aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

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04/05/2021

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Avrupa İlaç Ajansı, Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Sinovac koronavirüs aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, Sinovac aşısının ön değerlendirmesinin, aşının hayvanlarda ve insanlarda bağışıklık oluşturduğuna dair ön sonuçlarına dayanarak yapılacağı belirtildi.

EMA, aşıyla ilgili veriler geldikçe değerlendirmesini sürdürecek. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.

EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor.

4 aşı ön değerlendirmede

Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Curevac, Novavax, Sputnik V.

Bunlara Çin'in Sinovac firmasının aşısı da eklenmiş oldu.

BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına da AB'de kullanım onayı verilmişti.

Çin, Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da kullanım izni verilen Sinovac aşısının etkinliğinin yüzde 90'a kadar ulaştığı biliniyor.

Söz konusu aşının, dünya genelinde şu ana kadar 200 milyon doz teslimatı yapılmıştı. 

04/05/2021 14:21
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TAGS: Aavrupa, ilaç sanayi, çin aşısı, kronavirüs, haberkıbrıs,
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