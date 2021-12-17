Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19'a karşı 'Xevudy' adlı yeni ilaca onay verdi

EMA'dan yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın 12 yaşından büyük ve 40 kilogramın üzerindeki hastalarda kullanılabileceği bildirildi.

Hastaların hastalığın ağırlaşma tehlikesi bulunmayan ve oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan hastalarda kullanılması gerektiğine de dikkat çekildi.



Bu onayla EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Covid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.

Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi "monoklonal antikor" tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Covid-19 hastalarının tedavisi için üretilen ilaçların aşılarda olduğu gibi AB ülkelerince ortaklaşa alınmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesini talep etti.

Liderler Brüksel'de yapılan zirve toplantılarında Covid-19'la ilgili görüşmelerin ardından yayımladıkları bildiride aşılamaya ek olarak Covid-19 ilaçlarına ilişkin ortak hareket edilebileceğini vurguladı.

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17/12/2021 11:52