Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor

1984'ten bu yana yapılan turnuvanın 13'üncüsü, 6-31 Temmuz tarihlerinde, başkent Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 şehirde düzenlenecek.

İlk 6 organizasyonda 4, sonraki 3 turnuvada 8, 2009 ve 2013'te ise 12 takımın katıldığı şampiyonada, 2017'de olduğu gibi 16 takım mücadele edecek.

UEFA'nın kararı gereği Rusya Milli Takımı, finallerde yer alamayacak. Rusya yerini, elemelerin play-off turunda mağlup ettiği Portekiz'e bırakacak.

Dörderli 4 grupta ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finallerden itibaren tek maçlı eleme sistemine geçilecek.

Açılış Old Trafford, final Wembley'de

Ev sahibi İngiltere ile Avusturya arasındaki şampiyonanın açılış maçı, yarın TSİ 22.00'de Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda oynanacak.

31 Temmuz'daki final karşılaşmasına ise Londra'daki Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Old Trafford ve Wembley statlarında, bunlar dışında maç oynanmayacak.

En başarılı takım Almanya

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın en başarılı takımı unvanını, kazandığı 8 şampiyonlukla (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) Almanya elinde tutuyor.

Norveç 2 (1987, 1993), ilk turnuvanın galibi İsveç (1984) ve son şampiyon Hollanda (2017) da birer kez kupayı kaldırdı.

2017'deki şampiyonanın finalinde ev sahibi Hollanda, Danimarka'yı 4-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinin zirvesinde ise 10'ar golle Almanya'dan Inka Grings ve Birgit Prinz yer alıyor.

Gruplar

Şampiyonada mücadele edecek 16 takımın 4'erli olarak gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: İngiltere, Norveç, Avusturya, Kuzey İrlanda.

B Grubu: Almanya, İspanya, Danimarka, Finlandiya.

C Grubu: Hollanda, İsveç, İsviçre, Portekiz.

D Grubu: Fransa, İtalya, Belçika, İzlanda.

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05/07/2022 10:26