Avrupa Kalkınma Bankası’nın Kararı, Elektrik Üretimi Maksatlı Doğal Gaz Konusunda Karar Almaya İtiyor

Avrupa Kalkınma Bankası’nın, 2021 yılından sonra doğal gaz da dahil olmak üzere, fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi “Hükümet, AB Kararlarının Ardından Elektrik Üretimi Amaçlı Doğal Gaz İçin Sıkıştı” başlıklı haberinde, Avrupa Kalkınma Bankası’nın, 2021 yılından sonra doğal gaz da dahil olmak üzere fosil yakıt projelerini finanse etmeyeceği şeklinde karar üretmesinin ardından, Rum Yönetimi’nin, elektrik üretimi maksatlı sıvılaştırılmış doğal gazın ülkeye getirilmesi için ileriki günlerde zor kararlar almaya çağrılacağını yazdı.

Paralel bir kararın da daha önce AB tarafından alındığını anımsatan gazete, Vasiliko’da doğal gaz

sıvılaştırma ve rezerv terminaline ilişkin alt yapıların finanse edileceği 100 milyon Euro’nun ise son olacağını belirtti.

AB ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından finansmanın, daha ucuz elektrik ücretleri ve sürdürülebilir terminal umuduyla Güney Kıbrıs’a LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) getirilmesine ilişkin ihalenin şu ana kadar olan süreci hayırlı kılan olgulara neden olduğunu belirten gazete, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA), ihaleyi kazanan konsorsiyumla sözleşmeyi ileriye götürmesinin ise kolay olmadığını yazdı.

Gazete, Rum Sayıştaylığı’nın, et cevap ve izahat gereksinimi olan ihalenin başka

aşamalarının değerlendirilmesine yönelik DEFA’ya n bir takım sorular gönderdiğini anımsatırken, konunun hükümet düzeyinde ileriki günlerde netleştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

16/11/2019 13:11