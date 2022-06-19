Avrupa kavruluyor

İklim değişikliğinin etkileri giderek daha hissedilir olurken Avrupa, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla kavruluyor.

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19/06/2022

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Avrupa kavruluyor

Özellikle Avrupa’nın batı kesiminde, rekor hava sıcaklıkları kaydedildi. Dün termometreler Madrid ve Paris’te 38, Frankfurt’ta 37 dereceleri gösterdi. Almanya’da en yüksek 40 derecede ölçülen sıcaklık, Fransa’da 42 derecelere kadar çıktı. Fransa’nın bazı bölgelerinde çiftçiler, sabah 11.30’a kadar çalışıp, işlerine akşam saatlerinde devam ettiklerini bildirdi. Uzmanlar, özellikle hasta ve yaşlıları, sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları konusunda uyardı.

İSPANYA’DA YANGINLAR

Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya’da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilya, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid’de 41 santigrat dereceye kadar çıktı. Avrupalılar bir yandan da sıcakların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

19/06/2022 09:28
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TAGS: Avrupa, kavruluyor, sıcak
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