Avrupa kavruluyor! 10 günde 1700'den fazla ölüm

Avrupa aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor. Sıcak hava kaynaklı ölümler de artmaya devam ediyor. Portekiz ve İspanya'da 20 gün içinde ölenlerin sayısı 1700'ü geçti.

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor. Uluslararası basındaki haberlere göre, kıtanın birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti. Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi öldü.

Fransa'da ise dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

19 Temmuz’da sıcaklığın ilk kez 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de ise yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi hayatını kaybetti. (NTV)

ALEVLER ATİNA'YA DAYANDI

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyinde yer alan Penteli ve Rapentosa’da önceki gün başlayan orman yangını dün de devam etti. Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesi alevlere teslim oldu, binlerce kişi tahliye edildi.

Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınamayan alevler, onlarca evi kullanılamaz hale getirdi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangını durdurmak için çevre ülkelerden de itfaiye ekipleri gönderildi.

DÜNYA SAVAŞI GİBİ

İngiltere’de rekor hava sıcaklıkları kaydedilirken çok sayıda yangın çıktı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, “Londra İtfaiyesi, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun gününü yaşadı” dedi. Normal şartlarda günde 350 olan ihbar sayısının 2 bin 600’e çıktığı belirtildi.

DUMANLAR PARİS'E ULAŞTI

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde’da bulunan La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerinde 12 Temmuz’da başlayan yangın hızla yayıldı. Yangınların koku ve dumanının, yaklaşık 600 kilometre kuzeyde yer alan başkent Paris ve çevresine ulaştığı belirtildi. Yanan yeşil ve ormanlık alanın Paris’in 2 katı büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

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21/07/2022 21:25