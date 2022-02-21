Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Shinas’tan Güney Kıbrıs’a mülteciler konusunda destek

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde dün “Athienu” (Kiracıköy) bölgesine giderek Yeşil Hat boyunca incelemelerde bulundu.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas’ın dün Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve beraberindeki heyetle ara bölgede incelemelerde bulunduğunu, kaçak göçün önlenmesi konusunda Güney Kıbrıs’a destek belirttiğini yazdılar.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Nuris ve beraberindeki heyetle Kiracıköy bölgesine giden Shinas, Güney Kıbrıs’ın tüm sığınmacı taleplerinin yönetilmesi ve sürdürülmesi konusunda AB’nin büyük bir maddi katkısını da içeren güçlü bir destek alacağı sözünü verdi.

Shinas, Güney Kıbrıs’ın bu konuda yalnız olmadığını ve bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda yapacağı görüşme sonrasında belli başlı bazı önlemleri açıklayacaklarını da belirtirken, Mart ayında bizzat İstanbul’a giderek, kaçak mülteci akınlarının sebeplerini şahsen araştıracağını vurguladı.

Shinas’a eşlik eden Rum İçişleri Bakanı Nuris ise buradaki açıklamasında, Shinas’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin tam da görmek istedikleri şey, yani Komisyon’un Güney Kıbrıs’a desteğinin bir göstergesi olduğunu belirterek son beş yılda en fazla kaçak göçmenle karşılaşan ülke olduklarını ifade etti.

Nuris, AB’nin Sınır Koruma Ajansı “Frontex’in”, hemen hemen her gün bir mülteci teknesinin ayrıldığı Türkiye’nin Güney sahillerini denetlemesini ve bir Frontex yetkilisinin İstanbul Havaalanına, “Timbu” (Ercan) Havaalanına yönelik uçuşları denetlemek amacıyla yerleştirilmesini istediklerini belirtti.

Nuris ayrıca, kaçak mülteci sorunuyla mücadele için ortak bir AB politikasının gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki mülteci kamplarından biri olan “Kokkinotrimithia” köyündeki “Purnara” mülteci kampının, bölgede ikamet edenler tarafından protesto edildiğini yazdı.

Gazete, bölge sakinlerinin, bölge halkı için güvenlik ve sağlık talebinde bulunduklarını, Lefkoşa-Trodos anayolunu ise bir süre trafiğe kapattıklarını aktardı.

Bu habere tepkiniz:



21/02/2022 13:14