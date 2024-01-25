Avrupa Komisyonu, 2024/25 Akademik Yılı AB Burs Programı'nın başlatıldığını duyurdu

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen 2024/25 Akademik Yılı AB Burs Programı'nın başlatıldığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, 5 milyon Euro bütçeli program, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği'nde farklı alanlarda ve düzeylerde eğitim, öğretim ve mesleki gelişim fırsatları sunmaya devam ederken, adanın yeniden birleşmesi genel hedefine de katkıda bulunacak.

Açıklamada, 2024/25 akademik yılı AB Burs programı çağrısının bugün yapıldığı belirtilerek, başvuruların 2 Nisan’da Kıbrıs saatiyle 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgi duyan tüm adayların başvurularını çevrimiçi ortamda www.euburs.eu adresindeki AB Bursları başvuru sayfasından yapmaları istendi.

Burs hakkında daha fazla bilgi web sitesinden veya [email protected] adresine e-posta gönderilerek edinilebilecek.

Burs programı, yazılım mühendisliğinden sürdürülebilir enerji teknolojisine kadar işgücü piyasasında beceri talebi bulunan farklı öncelik alanlarında genel bilginin yanı sıra, teknik bilgi ve beceriler ile sosyal becerileri de geliştirerek toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Burs programına ek olarak, 2007 yılından bu yana burslardan yararlanan yaklaşık 2 bin 150 Kıbrıslı Türk ile bağlantı kurmayı hedefleyen çevrimiçi bir platform olan Mezunlarla Bağlantı Girişimi de, AB Burs Programı kapsamında kuruldu.

Programın, çeşitli ve kapsayıcı bir mezun ağı oluşturup etkinleştirerek katılımcıları burs deneyimlerinin ötesinde desteklemeye devam edeceği belirtildi.