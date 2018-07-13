Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den ilginç görüntüler
13/07/2018
Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde ilginç anlar yaşandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, aile fotoğrafı öncesinde kürsüye çıkmakta zorlandı. Ayakta zor duran Juncker'in liderleri öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde ayakta durmakta zorlandı. Aile fotoğrafı çekimleri sırasında alana çıkmakta zorlanan Juncker’e Finlandiya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları yardımcı olmaya çalıştı. Juncker’in alanda gördüğü liderleri öpmesiyse dikkatlerden kaçmadı. Euronews, Juncker'in “denge problemi” yaşadığını iddia etti.
İşte Junker’in kameralara yansıyan o ilginç görüntüleri: