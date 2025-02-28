Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’den Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’ne ziyaret

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi dün, Avrupa Birliği finansmanı ile gerçekleştirilen Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye’sinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Avrupa Komisyonu Çözüm Destek Birimi yetkililerinin tüm tesisi gezerek, tesisin işleyişi, arıtılan su miktarı ve bu sudan beslenen ekili alanlar ile ilgili detaylı bilgi alarak, gelecek projelere yönelik fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Açıklamaya göre, ziyarette Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Gulia Bertezzolo, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Bölüm Müdürü Michel Vedrenne Gutierrez, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğlu, Proje Sorumluları Betül Atasayan Gülseven, Hüseyin Hergüner ve Damla Onurhan yer aldı.

Ziyaretin sonunda tesisin içerisinde geleneksel hale gelen ağaç ekimi etkinliği de gerçekleştirildiği bildirildi.