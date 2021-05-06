Avrupa komisyonu Kıbrıs temsilciliği Başkanlığına Myrto Zambarta atandı

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06/05/2021

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Avrupa komisyonu Kıbrıs temsilciliği Başkanlığına Myrto Zambarta atandı

Avrupa Komisyonu, “Kıbrıs Temsilciliği”ne yeni başkan atadı. Avrupa Komisyonu “Kıbrıs Temsilciliği”nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Myrto Zambarta dünden itibaren Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin yeni başkanı olarak atandı. Myrto Zambarta, 1 Eylül’de göreve başlayacak. Zambarta, bu görevde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in siyasi yetkisi altında Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki resmi temsilcisi olarak rol üstlenecek.

 

06/05/2021 11:04
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