Avrupa Komisyonu 'Smila makarnasını' Kıbrıs’a ait yeni korumalı coğrafi işaret olarak onayladı

Avrupa Komisyonu’nun “Smila makarnası” veya “Sklinitziu makarnasını” Kıbrıs’a ait yeni korumalı coğrafi işaret olarak onayladığı haber verildi.

Avrupa Komisyonu’nun, ürünün ilgili listeye girmesini dün onaylamasının ardından, “Smila makarnası” veya “Sklinitziu makarnasının” Kıbrıs’a ait yeni bir korumalı coğrafi işaret taşıyan ürün niteliği kazandığını yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, bunun bir tür el yapımı kuru makarna olduğunu kaydetti.

Gazete, bu yeni ismin, 1587 mevcut tarım ürünü ve gıda maddesinin bulunduğu listeye ekleneceğini belirtti.

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23/07/2022 11:50