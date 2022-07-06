Avrupa Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira yarın Kıbrıs’a gelecek

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Uyum Politikası Ortaklık Anlaşması’nın yanı sıra Kıbrıs için operasyonel program ile Adil Geçiş Planı’nın onaylandığını duyurmak üzere yarın Kıbrıs’ta olacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler – Basın Müşaviri Kezban Akansoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın Uyum Politikası programını, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu, Adil Geçiş Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu+ için onaylan ilk ülke olduğu belirtildi.

Ortaklık Anlaşması ve operasyonel programın kabulüne ilişkin duyurunun cuma günü yapılacağı duyurulan açıklamada, ziyaret öncesinde Komiser Ferreira’ın şu sözlerine yer verildi:

“Uyum Politikası yatırımları Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek, özellikle sosyal ve çevresel zorlukların ele alınmasına odaklanarak yerel iş faaliyetlerinin rekabet gücünü ve çeşitliliğini artıracaktır. Uyum Politikası finansmanı, Kıbrıs vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirecektir”

Ferreira, bazı Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ile de görüşecek

Ferreira’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetten birkaç üye görüşeceği belirtilen açıklamada, Ferreira'nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Komisyon Üyesi Ferreira’nın ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun diğer temsilcileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri ve Birleşik Dünya Kolejlerinden (United World Colleges-UWC) AB bursu alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk genç mezunlarla da bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, Kıbrıs’ta bulunduğu süre boyunca Ferrerira’nın Uyum Politikası kapsamında uygulanan birkaç projeyi de ziyaret edeceği ve Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Baf belediye başkanlarıyla görüşeceği kaydedildi.

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06/07/2022 18:17