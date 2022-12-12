Avrupa Komisyonu’na göre Güney Kıbrıs’ta basın özgürlüğü sorunlu

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’taki basın özgürlüğünde sorunlar bulunduğuna kanaat getirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Parlamentosu’nun 14 Aralık’ta, “AB’deki gazetecilerin durumu ve bunun hukuk devletine etkisi” konulu toplantı yapacağını ve AB’nin hukuk devletine dair raporunda, Güney Kıbrıs konusunda ciddi boşluklar saptandığını yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs'taki Radyo-Televizyon Kurumu (RİK) yönetim kurulu üyelerinin hükümet tarafından belirsiz kriterler ve şeffaf olmayan prosedürlerle seçildiği ve şeffaflık ilkesiyle ilgili ciddi eksiklikler bulunduğu ifade edildi.

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12/12/2022 11:30