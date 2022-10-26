Avrupa Komisyonu'ndan 85 milyon euro hibe

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın AB’nin Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu ile NextGeneration EU kapsamında talep ettiği 85 milyon Euro değerindeki hibenin, ön değerlendirmesini onayladığı belirtildi.

Politis gazetesi ilgili ödeneğin, AB üyesi ülkelerin onayının ardından ödeneğin ödenmesine Aralık ayı başında başlanmasının beklendiğini yazdı.

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26/10/2022 11:22