Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’ın ilk yeşil hidrojen üretim ve ikmal istasyonu projesine onay

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24/12/2022

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Avrupa Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’ın ilk yeşil hidrojen üretim ve ikmal istasyonu projesine onay

Avrupa Komisyonu İnovasyon Fonu’nun Güney Kıbrıs’ın ilk yeşil hidrojen üretim ve ikmal istasyonu projesinin finansmanına onay verdiği bildirildi.

Alithia’nın AB Kıbrıs Yeşil Hidrojenine Yatırım Yapıyor” başlıklı haberinde “GreenH2CY” isimli proje sahibinin “Ketonis Holdings” bünyesindeki “MCK Future Fuels” şirketi olduğunu yazdı.

Habere göre, yeşil hidrojen projesi, yıllık 627 ton petrole denk 150 ton hidrojen yakıtı üretme PEM tipi elektrolit kurulup işletilmesini öngörüyor.

Tesis enerjisini yerel yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Projede, Larnaka Su İşleri Dairesi tarafından işlenmiş üçüncü derece arıtılmış su kullanılacak. İlk aşamada ortaya çıkacak ürün taşımacılık alanında kullanılacak.

24/12/2022 16:49
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TAGS: Avrupa Komisyonu, İnovasyon Fonu, Güney Kıbrıs
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