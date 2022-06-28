Avrupa Komisyonu’nun “Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi” etkinliği…

Avrupa Komisyonu, “Atıkların Tarımsal Kaynak Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı etkinlikte, döngüsel ekonominin tarım sektöründeki rolüne vurgu yaptı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Lefkoşa'daki Merit Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte, döngüsel ekonomiye geçiş, doğayı koruma ve çevre standartlarının iyileştirilmesinde önemli bir araç olarak, atıkların kaynağa dönüştürülmesi konusunda yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar ele alındı.

Avrupa Komisyonu’ndan Alain Joaris, açılış konuşmasında, AB'nin büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Düzeni’ne atıfta bulundu ve bu şemsiye altında, döngüsel ekonomi eylem planının gerek çevreye gerekse ekonomiye fayda sağlamada çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Joaris, tarım sektörünün bu açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktararak, bu tür uygulamaların çevre üzerinde minimal etki yaratırken daha verimli tarım uygulamaları için çeşitli fırsatlar yarattığını sözlerine ekledi. Joaris son olarak Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Türk toplumunu, çevrenin korunması açısından bu sektörde desteklemeye ve Kıbrıs'ı AB'nin bir parçası olarak yeniden birleştirilmiş bir geleceğe hazırlamaya kararlı olduğunu belirtti.

Emirali Deveci ise yaptığı açılış konuşmasında, atıkların kaynak olarak değerlendirilmesi konusundaki bu tarz bilgilendirici seminerlerin önemine değinerek, tarım sektörünün gelişmesine fayda sağlayacak yaklaşımların Kıbrıs Türk toplumunda da desteklenmesinin önemine vurgu yaptı ve bu sektörde Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen projelere atıfta bulundu.

Sunumlar…

Açılış konuşmalarının ardından seminer, bu alanda iki uzmanın yaptığı sunumlarla başladı. Zero Waste Europe'un bilimsel koordinatörü Enzo Favoino, tarımsal atık geri kazanımının fırsatları ve faydaları hakkında bir sunum yaptı ve Avrupa çapında sürdürülebilir kaynak yönetimi kapsamındaki iyi uygulamalardan örnekler verdi.

Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu ise, tarım sektörü de dahil olmak üzere birçok işletmeye fayda sağlayabilecek biyolojik atıklardan enerji geri kazanımına dair yenilikçi bir teknik seçenek olan anaerobik sindirim kavramını anlattı.

Seminerin ardından, AB tarafından finanse edilen ve organik atıkların geri kazanımıyla ilgili yenilikçi teknolojiler benimseyen yerel projelerin sunumları yapıldı. Projeler, çevrenin ve değerli kaynakların korunmasına yardımcı olan ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunan bu tür yaklaşımların yerel düzeyde de nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ortaya koydu.

Etkinlikte ayrıca, Kıbrıs Türk toplumu için tarım sektöründeki fırsatlar konulu panel de yer aldı. Uzmanların panelde, faydalı tartışmaların yapılmasını teşvik ederek tarımsal atık kullanımının geliştirilebileceği alanlarla ilgili farkındalık yaratmaya yardımcı oldukları belirtildi.

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28/06/2022 18:13