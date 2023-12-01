Avrupa Konferans Ligi'nde 5 takım daha turladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında 5 takım daha tur biletini aldı.
01/12/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 6 grupta 10 karşılaşma yapıldı.
D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.
Konferans Ligi'nde TSİ 20.45'te başlayan maçların ardından Lille, Slovan Bratislava, Gent, Maccabi Tel Aviv ve Bodo/Glimt tur biletini aldı.
Viktoria Plzen, Club Brugge, PAOK ve Eintracht Frankfurt daha önce bir üst turu garantilemişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Breidablik (İzlanda)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-2
Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Lille (Fransa): 0-2
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Gent (Belçika)-Zorya (Ukrayna): 4-1
Ballkani (Kosova)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Bodo/Glimt (Norveç)-Lugano (İsviçre): 5-2
Beşiktaş-Club Brugge (Belçika): 0-5
AZ Alkmaar (Hollanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
HJK (Finlandiya)-Aberdeen (İskoçya): 2-2