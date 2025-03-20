Avrupa Konseyi Başkanı Costa'dan Kıbrıs Görüşmelerine Destek

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Cenevre'de Kıbrıs konusunda yapılan gayriresmî toplantıda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin çabalarına tam desteğini ifade etti.

Brüksel'de Avrupa Konseyi öncesinde Rum lider Nikos Hristodulides ile bir araya gelen Costa X hesabına, Cumhurbaşkanı Hristodulides'in kendisine bu hafta başında Cenevre'de yapılan Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşmelerin sonucu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Antonio Costa, "Bu önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşıladım ve BM Genel Sekreteri'nin bunu gündeme getirmesine tam desteğimi ifade ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Hristodulides de dün X hesabından Avrupa Konseyi Başkanı ile Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmî genişletilmiş Cenevre toplantısı, Avrupa Birliği’nin (AB) süreçteki rolü ve AB- Türkiye ilişkileri konusunda çok iyi bir fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.