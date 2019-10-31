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Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a mülteci tepkisi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'daki mültecilerin durumunu ''felaketin eşiğinde'' olarak niteledi

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31/10/2019

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Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a mülteci tepkisi

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'da kamplarda yaşayan mültecilerin durumunun felaketin eşiğinde olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Yunan adalarındaki mültecilerin durumunun son 12 ay içerisinde giderek kötüleştiği, uygun olmayan koşullarda yaşayan mülteciler için acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa kıtasına giriş kapısı olarak bilinen Yunanistan'da yaklaşık 70 bin mültecinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bu sayının 34 bininin Yunan adalarında yaşam sürdüğü biliniyor.

31/10/2019 15:40
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TAGS: Avrupa Konseyi’nden Yunanistan’a mülteci tepkisi, HABER, KIBRIS
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