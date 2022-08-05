Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağı, oynanan 7 maçla birlikte tamamlandı.
05/08/2022
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında 7 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti.
Eşleşmelerin rövanş maçları 11 Ağustos'ta oynanacak.
Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda günün maçlarının sonuçları şöyle:
AEK Larnaca-Partizan: 2-1
Malmö-F91 Diddeleng: 3-0
Fenerbahçe-Slovacko: 3-0
Maribor-HJK Helsinki: 0-2
Linfield-Zürih: 0-2
Shamrock Rovers-Shkupi: 3-1
Olympiakos-Slovan Bratislava: 1-1