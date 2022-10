Avrupa Ligi, Monaco-Anadolu Efes maçında hakem hatası olduğunu açıkladı

Avrupa Ligi'nin açıklamasında, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinin son anlarında Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic'e rakipleri tarafından yapılan faulle ilgili olarak, "Dördüncü çeyrekte 6 saniye kala Anadolu Efes takımından Vasilije Micic, üç sayılık basketi bulmak için şut denedi ama kaçırdı ve sahaya geri dönerken AS Monaco'dan John Brown, Vasilije Micic'in sağ ayağına bastı ve ardından AS Monaco'dan Jaron Blossomgame de aynı sağ ayakla temas kurdu. Bu temas, her iki ayağı da zemine basmadan önce meydana geldi ve oyunda faul çalınmadı. Bu doğru değil ve hakem, John Brown tarafından şut halinde yapılan hareket nedeniyle faul kararı vermeliydi ve bu karar da Anadolu Efes'ten Vasilije Micic'in maçın bitimine 5.5 saniye kala 3 serbest atış kazanmasıyla sonuçlanmalıydı." ifadelerine yer verildi.

Skorun 82-82 olduğu son saniyelerde 3 sayılık atış yapan Micic'e yapılan müdahalede hakemler faul kararı vermezken, karşılaşmanın normal süresi bu şekilde tamamlanmıştı. Anadolu Efes, uzatmada ise rakibine 95-92 yenilmişti.

15/10/2022 11:16