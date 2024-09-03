Avrupa Ligi simüle edildi: İlk 5'te tek Türk takımı yer aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar sonrası oluşacak sıralama simüle edildi. Football Meets Data'nın yayınladığı sıralamaya göre ilk 5'te tek Türk takımı yer aldı. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Süper Lig devlerinden birinin play-off turuna kaldığını gösteren tabloda bir Türk takımının ise elendiği görüldü.

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde her takımın oynayacağı 8 maçlık ilk etabın ardından oluşacak sıralamayı simüle etti. İşte tabloya göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri ve ilk 8 şansı:

(İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arasında kalan takımlar son 16 turu için play-off oynayacak. 25-36 arasındaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.)

1- Tottenham Hotspur - %49

2- Manchester United - %45

3- Roma - %44

4- Athletic Bilbao - %43

5- Galatasaray - %41

6- Lazio - %40

6- Lazio - %40

8- Real Sociedad - %36

9- Eintracht Frankfurt - %33

10- Slavia Prag - %36

18- Fenerbahçe - %21

32- Beşiktaş - %5

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