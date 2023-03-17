Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
17/03/2023
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.
Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek final
Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)
Yarı final
Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)