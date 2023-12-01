Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları sona erdi.

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01/12/2023

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Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 8 grupta 16 maç oynandı.

5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0

Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1

AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1

Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1

Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3

Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0

Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0

Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2

Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1

Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3

Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2

Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

01/12/2023 09:25
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TAGS: Avrupa Ligi, gece, sonuçları,
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