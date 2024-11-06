Avrupa maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım bugün kimin maçı var?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 4. hafta heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek.
06/11/2024
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler ise günün maç programını araştırıyor. UEFA
Avrupa Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, Malmö’yü ağırlayacak. Devler Ligi’nde Barcelona, Kızılyıldız’a konuk olurken Club Brugge ise Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Günün önemli mücadelesinde ise Feyenoord ve Salzburg kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ise yarın sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag, Brest, Stuttgart, Atalanta gibi takımların maçı bulunuyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 6 Kasım Çarşamba günü maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak Beşiktaş - Malmö karşılaşmasıyla başlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18:30’da başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde ise günün programı ise şu şekilde;
20:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
20:45 Club Brugge - Aston Villa
23:00 Feyenoord - RB Salzburg
23:00 PSG - Atletico Madrid
23:00 Bayern Münih - Benfica
23:00 Sparta Prag - Brest
23:00 Kızılyıldız - Barcelona
23:00 İnter - Arsenal
23:00 Stuttgart - Atalanta
FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIN SAHAYA ÇIKACAK
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşırken Galatasaray ise Galatasaray, Tottenham’ı ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde bu iki mücadele yarın oynanacak. Program ise şu şekilde;
20:45 Galatasaray - Tottenham
23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe
06/11/2024 09:54