Avrupa maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım bugün kimin maçı var?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 4. hafta heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi’nde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. 

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06/11/2024

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Avrupa maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Kasım bugün kimin maçı var?

 

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler ise günün maç programını araştırıyor. UEFA

Avrupa Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, Malmö’yü ağırlayacak. Devler Ligi’nde Barcelona, Kızılyıldız’a konuk olurken Club Brugge ise Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Günün önemli mücadelesinde ise Feyenoord ve Salzburg kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray ise yarın sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag, Brest, Stuttgart, Atalanta gibi takımların maçı bulunuyor. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 6 Kasım Çarşamba günü maç programı…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak Beşiktaş - Malmö karşılaşmasıyla başlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18:30’da başlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde ise günün programı ise şu şekilde;

20:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

20:45 Club Brugge - Aston Villa

23:00 Feyenoord - RB Salzburg

23:00 PSG - Atletico Madrid

23:00 Bayern Münih - Benfica

23:00 Sparta Prag - Brest

23:00 Kızılyıldız - Barcelona

23:00 İnter - Arsenal

23:00 Stuttgart - Atalanta

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIN SAHAYA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşırken Galatasaray ise Galatasaray, Tottenham’ı ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde bu iki mücadele yarın oynanacak. Program ise şu şekilde;

20:45 Galatasaray - Tottenham

23:00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe

 

06/11/2024 09:54
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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