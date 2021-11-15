Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonda düşüş beklediğimizden uzun sürecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazlarının etkisi ile yükselen enflasyonun düşmesinin daha uzun zaman alacağını söyledi.

Foreks'in haberine göre Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, "Arz sıkıntılarının ne kadar devam edeceğinin belirsiz, daha aylarca devam etmeleri ve ancak 2022 içinde kademeli olarak azalmaları büyük olasılık. Bunun sonucu olarak enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağını öngörmeye devam ediyoruz. Ancak düşüş orjinalde beklediğimizden daha uzun zaman alacak" değerlendirmesini yaptı.

Euro Bölgesi'nde GSYH'nın salgın öncesi seviyeyi bu yıl sonuna doğru aşacağını öngörmeye devam ettiklerini de belirten Lagarde, "Büyüme ivmesi arz darboğazları ve enerji fiyatlarında artışın etkile ile bir miktar yavaşladı. Toparlanma devam ettikçe ve arz darboğazları bittikçe mal ve hizmetler üzerinde fiyat baskısının düşmesini bekleyebiliriz. Enflasyonun geleceak yıl yavaşlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

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15/11/2021 16:31