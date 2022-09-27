Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Güney Kıbrıs ziyareti başladı

ads ads ads ads
27/09/2022

ads
ads
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Güney Kıbrıs ziyareti başladı

Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumunun denetlenmesi çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve beraberindeki teknokrat heyetinin Güney Kıbrıs’ta temaslarına başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ekonomik ve mali durumunun denetlenmesi çerçevesinde AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) teknokratlarından oluşan bir heyetin dün Güney Kıbrıs’a giderek Ekonomi Bakanlığı’nda temaslarına başladığını yazdı.

Ekonomi Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın 13’üncü değerlendirme programı” çerçevesinde aralarında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu teknokratlar heyetinin başladığı ziyarette, özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Güney Kıbrıs ekonomisine etkilerinin gündeme getirileceği ifade edildi.

27/09/2022 11:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, güney kıbrıs, lagarde
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.