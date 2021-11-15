Avrupa Merkez Bankası'ndan enerji fiyatları ve arz darboğazı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.



Euro Bölgesi'nde ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yıl sonuna kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti.



Lagarde, "Arz darboğazları ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüme hızı yavaşlıyor" diye konuştu.



Tüketici harcamalarının güçlü olmasına rağmen malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının imalat üretimine yük olduğunu ve yakın vadeli ekonomik görünümü zayıflattığını belirten Lagarde, "Tedarik kısıtlamaları muhtemelen birkaç ay devam edecek ve 2022'de kademeli olarak hafifleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

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15/11/2021 14:29