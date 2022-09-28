Avrupa Merkez Bankası’nın ekim ayı toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapılacak

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu toplantısının 5 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs’ta yapılması öngörülüyor.

Alithia gazetesi, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun Ekim ayı toplantısının Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceğini, toplantıya AMB Başkanı Christine Lagarde’ın başkanlık yapacağını yazdı.

Gazete, AMB Yönetim Kurulu’nun her ayın Perşembe günü toplanarak AB’nin bankacılık sektörü, ekonomisi ve diğer konulara ilişkin kararlar aldıklarını, bu toplantıların her altı ayda bir, bankanın Frankfurt’taki merkezinin dışında, başka bir ülkede gerçekleştirilmesi yönünde alınan karar çerçevesinde ise Ekim ayı toplantısının Güney Lefkoşa’da yapılacağını vurguladı.

AMB Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında ise yeni faiz artırımı kararının açıklanması bekleniyor.

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28/09/2022 12:30