Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı Güney Kıbrıs ekonomisini etkileyecek

Avrupa Merkez Bankası’nın dün aldığı kararla 50 baz puan faiz artırımına gitmesinin Güney Kıbrıs bankalarına kredi ödemesi yapanları etkileyeceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa Merkez Bankası’nın dün faiz oranını 50 baz puan arttırma kararı almasının Güney Kıbrıs’taki bankalara kredi borcu ödeyenleri etkileyeceğini ve yeni bir karşılıksız kredi furyası yaratma ihtimalini doğurduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu faiz artırımının, birçok bireysel ve kurumsal kredi geri ödemelerinde taksit miktarlarının artmasına ve ödeme güçlüğü yaşanmasına sebep olabileceği konusunda uzmanların uyarılarına da haberinde yer verdi.

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16/12/2022 11:48