Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu, İstanbul'da yapılacak

Avrupa Olimpiyat Komitesinin (EOC) 52. Genel Kurulu, 6-7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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05/10/2023

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Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu, İstanbul'da yapılacak

Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de yapılacak genel kurula EOC Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, Milli Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Başkanı Robin Mitchell'ın yanı sıra farklı ülkelerden birçok temsilci katılacak.

Geçmiş dönemde yapılan uluslararası organizasyonların da değerlendirileceği genel kurulda, gelecek yıllardaki oyunlar konusunda da oturumlar yapılacak.

05/10/2023 10:00
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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