Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de

Almanya’da başlayıp Kuzey Kıbrıs’ta sona erecek olan dünyanın en uzun rallilerinden Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi’ne katılan 51 araba ve 5 motosiklet 29 Mayıs sabahı (geminin demirleme saati 8:30) Girne Limani’na varacak.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün beş kişilik bir ekiple katıldığı rallinin son 4 günü Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak ve final 1 Haziran akşamı Girme Antik Liman’da olacak.

11 Mayıs’ta Almanya’da başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan,Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den geçip Kuzey Kıbrıs’ta devam edecek ralliye Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden beş kişilik bir ekip katılıyor. Kuzey Kıbrıs ekibinde Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu yer alıyor.

Kıbrıs Programı:

Katılımcılar 29 Mayıs Çarşamba sabahı takriben 8:30 civarında yerine limanına gelecekler. Ekipler kulübümüzün hazırlamış olduğu yol kitapçığında gösterilen yolu takip edip Lefkoşa’ya varacaklar. Araçlarını Selimiye Meydanı’na park edecekler ve 15:30’a kadar Lefkoşa’nın içinde vakitlerini getirecekler.

15:30’da oradan ayrılacak olan ekipler Cemsa Karting tesislerinde iki farklı kategoride yani arabalar ayrı motosikletle ayrı slalom yarışı yapacaklar ve gece orada konaklayacaklar.

30 Mayıs Perşembe sabahı saat 9:00’dan itibaren tesisten Start alarak önce Değirmenlik moda kavşağından sağa dönerek toprak zemin üzerinde takribi 6 km yarışacaklar. Daha sonra Ercan Havaalanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili, Akdoğan üzerinden geçip Mağusa sur içine girecekler. Orada 2 saat mola verip şehri gezecekler.

Daha sonra, önce DAÜ KAMPÜSÜ, St. Barnabas Manastırı, arkasından Salamis Harabeleri arabayla gezildikten sonra Long Beach sahilinde 2 saat mola verilecek orada denize gidecekler.

Oradan hareket eden ekipler Bafra kavşağından kuzey sahil yoluna geçecekler. Yol üzerinde Tatlısu’daki Minia Kıbrıs müzesini gezip konaklamak üzere Acapulco otele gidecekler.

31 Mayıs cuma sabahı saat 9:00’da kartalımcılar kayalar, sadrazam köy, kalkanlı üzerinden Güzelyurt’a gidecek. 1 saat mola verip Güzelyurt’u gezmeleri sağlanacak.

Ekipler buradan hareket edince vuni Serayını gezecekler, dönüşte Lefke’ye uğrayıp oradan Lefkoşa’ya geçecekler. Akşam saat 20:00’de Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ekiplere bir resepsiyon verecek. Resepsiyondan sonra ekipler otellerine dönecek.

1 Haziran günü serbes gündür akşam üzerine kadar saat 17:00’de ekipler kendi çıkaracakları futbol takımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun çıkaracağı futbol takımı arasında Çatalköy sahasında dostluk maçı yapılacak. Akşam 19:30’da rallinin finali Girne Antik Limanı’nda yapılacak