Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de

Dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi, 46 araç ve 4 motorsikletle KKTC’ye geldi. Ralliciler ülkemizdeki turları çerçevesinde bugün Gazimağusa ve bölgesini ziyaret etti.

Kendi araçlarıyla Gazimağusa Namık Kemal Meydan’ına gelen ralliciler yemek yiyip, şehir turu attılar daha sonra DAÜ, St.Barnabas Manastırı, Salamis Harabeleri, LongBeach sahili ve Tatlısu’da Minia Kıbrıs Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Etkinlikle ilgili BRT’ye bilgi veren Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık, barış ve dostluk etkinliğinin 14’üncüsünün yapıldığını belirterek, finalin KKTC’de yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Aşık bu yıl kulüp olarak 3 araçla kendilerinin de ralliye katıldıklarını belirterek, ekiplerde Amerika, Almanya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda ve Türkiye’den üyeler olduğunu ve tümünün dün adaya ulaştığını söyledi.

Aşık ekiplerin yarın da ülkenin Batısını ziyaret edeceklerini dile getirerek, Cumartesi akşamı Girne Antik Limanı’nda yapılacak final seremonisiyle adadan ayrılmaya başlayacaklarını ve araçlarını da hayır kurumlarına ulaştırılmak üzere devlete bağışlayacaklarını vurguladı.