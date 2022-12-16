Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı’nın sevgilisi, Katar’dan rüşvet aldığını itiraf etti

Rüşvet iddiaları ilgili soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi, Katar ve Fas'tan rüşvet aldığını itiraf etti.

Belçika medyasına göre Giorgi, çocuğunun annesi olan Eva Kaili'yi korumak için bütün suçu kendisi üstlendi.

Belçika'da yayımlanan Le Soir gazetesine göre, Francesco Giorgi, yargı, Michel Clais ve polise, suçunu itiraf etti. "Katargate" adı verilen soruşturma kapsamında Cuma günü gözaltına alınan Giorgi, Çarşamba günü hakim karşısına çıktı.

Le Soir'in ele geçirdiği ifade tutanağına göre, Eva Kaili'nin erkek arkadaşı ve yardımcısı olan Giorgi, "Katar ve Fas tarafından Avrupa Parlamentosu kararlarına müdahale etmek için kullanılan bir örgütün parçası olduğunu" kabul etti.

Belçika adli makamları tarafından De Standaard gazetesine doğrulanan ifade tutanağına göre, Giorgi'nin bu oluşumdaki rolü, para trafiğini yönetmek. Francesco Giorgi, ifadesinde örgütün lideri olarak, Cuma günü gözaltına alınan eski İtalyan parlamenter Antonio Panzeri'yi işaret etti.

İnsan hakları örgütü Fight Impunity'nin başkanlığını yapan Panzeri'nin Brüksel'deki evinde 500 bin eurodan fazla nakit para ele geçirilmişti.

Eşi ve kızı da İtalya'da gözaltına alınan Panzeri'nin, ailesi ile birlikte masrafları Katar tarafından karşılanan 100 bin euroluk tatile gittiği bildirilmişti. Giorgi ifadesinde, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu üyeleri Belçikalı parlamenter Marc Tarabella ile İtalyan üye Andrea Cozzolino'nun da rüşvet olayıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Tarabella'nın Belçika'daki evinde Pazar günü arama yapılmış, bilgisayar ve cep telefonuna el konulmuştu.

Belçika medyasının ele geçirdiği belgeler, Panzeri, Giorgio ve Cozzolina, Fas İstihbarat Servisi (DGED) ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun ile de temas halinde olduklarını gösteriyor.

Giorgi, kız arkadaşı Kaili'yi korumak için mi suçu üstlendi?

De Standaard gazatesine göre, Giorgi'nin ifadaesinde, çocuğunun annesi olan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili'den hiç söz etmedi. Giorgi'nin tüm suçu üstlenerek, Kaili'yi korumak istemesi dikkati çekti.

Gazeteye göre, Avrupa Parlamentosu'nda Katar yanlısı açıklamaları ile en fazla ön planda olan isim, Yunan parlamenter Eva Kaili'ydi.

Belçika medyasına göre Kaili, Katar vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde vizeden muaf tutulması için lobi yaptı.

Kaili, parlamentoda Katar'daki insan hakları durumunu savunarak, Körfez ülkesinin işçi hakları konusunda çok ileride olduğunu öne sürdü.

Koşullu serbest bırakılan Eva Kaili, erteleme talebinde bulunarak Çarşamba günkü duruşmaya çıkmadı. Kaili'nin 22 Aralık'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Brüksel'deki soruşturma nedeniyle Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu, Eva Kaili ve yakınlarının tüm mal varlıklarını dondurdu.

Kaili'ye bir de 'personel dolandırıcılığı' suçlaması

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), rüşvet suçlaması nedeniyle Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yunan parlamenter Eva Kaili’nin, personel tazminatları konusunda dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanmasını istiyor.

EPPO, Kaili’nin dolandırıcılık suçundan yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

AB Savcılığı, aynı gerekçeyle Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grubu üyesi Yunan parlamenter Maria Spyraki’nin de yargılanmasını talep ediyor.

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16/12/2022 08:34