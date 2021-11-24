Avrupa Parlamentosu dijital platformlara katı kurallar getirecek

Avrupa Birliği dijital platformlara katı kural hazırlığında. Avrupa Parlamentosu komitesi, büyük teknoloji firmalarına yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi Starsbourg'da toplandı. Komite, Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan teklifin yürürlüğe girmesi için, AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.



Haksız rekabetin engellenmesi amaçlanıyor



Düzenlemeyle söz konusu teknoloji şirketlerinin haksız rekabet etmelerinin engellenmesi amaçlanıyor. En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.



Bu platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.



Kuralları ihlal etmeleri durumunda, küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.

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24/11/2021 09:11