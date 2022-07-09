Avrupa Parlamentosu, Maraş ile ilgili kararları ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, AP’nin, Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi kınadığını ilettiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, dün yaptığı yazılı açıklamada gerek Metsola’nın, gerekse AP’ın, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorunundaki çabalarını desteklemesinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

Habere göre Pelekanos, Metsola’nın mektubunda, Anastasiadis’in Maraş’taki “Türk tahriklerinin” güven oluşturma çabalarına ve Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifine darbe vurduğu görüşüne katıldığını belirtti.

Pelekanos, Metsola’nın Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili önerilerini desteklediğini ve bunların, Kıbrıslı Türkler ile Rumlara fayda sağlamanın ötesinde, Kıbrıs sorununun BM kararları ile Avrupa ilke ve değerleri zemininde çözülmesine yönelik uygun zemini yaratacağı konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

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09/07/2022 11:41