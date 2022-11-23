Avrupa Parlamentosu onayladı: Rusya ‘teröre destek veren devlet’

Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın enerji alt yapısı, hastaneler, okullar ve sığınaklar gibi sivil hedeflere yönelik askeri saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği savıyla, Rusya’yı “terörizme destek veren devlet” olarak tanımlama kararı aldı.

Avrupa Birliği’nin bunu destekleyecek yasal bir çerçevesi olmadığı için bu karar büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor.

Ukrayna'yı Şubat ayında işgal eden Rusya, Ukrayna'nın son aylarda yoğunlaşan taarruzlarının ardından toprakların bir kısmından geri çekilmek zorunda kaldı. Rusya son olarak ülkenin güneyindeki büyük kentlerinden Herson'dan çekilerek Ukrayna'yı ikiye ayıran Dinyeper nehrinin doğu yakasına çekildi.

Rusya geri çekilmeyle eş zamanlı olarak Ukrayna'nın elektrik üretim ve iletim şebekesi ile su şebekesine füze saldırıları düzenlemeye başladı. (Reuters)

Bu habere tepkiniz:



23/11/2022 14:07